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Христос Воскресе!

Христос Воскресе!

05.05.2024    Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской православной церкви с традиционным пасхальным посланием.

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