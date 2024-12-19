WeChat Pay упрощает оплату для гостей Китая

Китайский поставщик финансовых услуг UnionPay International в сотрудничестве с ведущей китайской платежной платформой WeChat Pay представил расширенные платежные услуги для иностранных туристов на материковой части Китая, стремясь предложить более разнообразные и удобные варианты оплаты.
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