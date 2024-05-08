В Забайкалье летом организуют первый фестиваль стрижки овец

В Забайкалье предстоящим летом впервые проведут фестиваль стрижки овец «Белое золото Аги». Планируется, что посмотреть на работу местных мастеров в регион приедут многочисленные гости, сообщило сетевое издание Zabnews.
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