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Куда уходят алименты

Куда уходят алименты

Вы когда-нибудь задумывались, куда уходят алименты? Ну то есть реально, вот эти деньги, которые ты каждый месяц отрываешь от себя, отправляя бывшей, потому что «ребёнок должен быть обеспечен»? Я раньше тоже не задумывался.

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