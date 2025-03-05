Вы когда-нибудь задумывались, куда уходят алименты? Ну то есть реально, вот эти деньги, которые ты каждый месяц отрываешь от себя, отправляя бывшей, потому что «ребёнок должен быть обеспечен»? Я раньше тоже не задумывался.
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