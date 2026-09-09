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Цена нефти марки Brent впервые с 24 июля превысила $100

Цена нефти марки Brent впервые с 24 июля превысила $100

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре превысила $100 за баррель впервые с 24 июля 2026 года.

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