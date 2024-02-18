В Музее имени Рублева открывается экспозиция «Торжество святого Никиты»

В центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева 22 февраля открывается выставка «Торжество святого Никиты», которая раскроет публике древние изображения великомученика Никиты Готфского, также известного как Никита Бесогон, сообщает «Российская газета».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии