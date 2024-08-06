Пытавшегося сбежать из Бангладеш экс-главу МИД передали военным

Бывшего главу МИД Бангладеш Хасана Махмуда, генсека партии «Народная лига» задержали в аэропорту Дакки при попытке покинуть страну и передали военным сотрудники полиции, работающие в воздушной гавани, сообщил 7 августа местный портал Daily Observer.
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