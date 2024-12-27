ВТБ передал 2000 подарков для школьников приграничных территорий Курской области

Банк систематически поддерживает регион Банк ВТБ передал Министерству образования и науки Курской области 2000 подарков для учеников школ с приграничных территорий, которые в данный момент находятся на дистанционном обучении.
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