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Петербургский дневник

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ВТБ передал 2000 подарков для школьников приграничных территорий Курской области

ВТБ передал 2000 подарков для школьников приграничных территорий Курской области

Банк систематически поддерживает регион Банк ВТБ передал Министерству образования и науки Курской области 2000 подарков для учеников школ с приграничных территорий, которые в данный момент находятся на дистанционном обучении.

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