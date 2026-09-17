Журналист Губерниев: Чепиков был интеллектом сборной России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Сергея Чепикова, назвав его интеллектом сборной России, передает RT.
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