Обхохочешься

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Девушки в бикини (45 фотографий)

Девушки в бикини (45 фотографий)

Восхитительные красотки в купальниках! Ссылка на первоисточник.

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Александр Пахоменко
Обычные бабы без одежды... Большой плюс что ничего искусственного и обвисающего нет...
Валер Крюков
Вульгарность и непотребство и даже нечего перенести в коллекцию. Это элемент разврата, который постоянно демонстрируется - и зачем спрашивается, показать уровень и направление наших интересов в культуре. Вон на сцене часто стали показывать танцы - массовое кривляние с обезьянними замашками и чегото вроде мужского пола кривляние в подтанцовке, это ли не только собственное унижение артистов, но и унижение всех нас, смотрящих и аплодирующих разврату.
Денис Ефремов
Девчонки Супер...

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