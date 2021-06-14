Девушки в бикини (45 фотографий)

ОбхохочешьсяДевушки в бикини (45 фотографий) Восхитительные красотки в купальниках! Ссылка на первоисточник.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ПахоменкоОбычные бабы без одежды... Большой плюс что ничего искусственного и обвисающего нет...Валер КрюковВульгарность и непотребство и даже нечего перенести в коллекцию. Это элемент разврата, который постоянно демонстрируется - и зачем спрашивается, показать уровень и направление наших интересов в культуре. Вон на сцене часто стали показывать танцы - массовое кривляние с обезьянними замашками и чегото вроде мужского пола кривляние в подтанцовке, это ли не только собственное унижение артистов, но и унижение всех нас, смотрящих и аплодирующих разврату.ДЕДенис ЕфремовДевчонки Супер...Комментировать
Свежие комментарии