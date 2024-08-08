Подозреваемый в незаконном вылове лосося задержан полицейскими в Камчатском крае

Оперуполномоченные Усть-Большерецкого МО МВД России во взаимодействии с сотрудниками Северо-восточного территориального управления Федерального агентства по рыболовству на берегу реки Большой в рамках операции «Путина - 2024» задержали ранее судимого 55-летнего жителя города Елизово, который незаконно осуществлял добычу водных биологических ресурсов.