Лавров: «Западу пора перестать приносить Украину в жертву своим бесперспективным целям»

Глава МИД России надеется, что этот посыл будет понят Западу пора перестать приносить Украину в жертву своим бесперспективным целям, а киевскому режиму надо признать реалии на Земле, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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