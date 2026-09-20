Отдыхает в "загнивающей" Европе, а о России не знает: Скандал с чиновницей набирает обороты

Царьград Коллаж Царьграда Арина Докучаева Чиновница из России Ангелина Голощапова оказалась в центре публичного скандала.
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Очередная засветилось, да таких в креслах и креслицах тысячи и даже больше, только чуть поумнее и лучше шифруются.
И сколько таких безграмотных и безмозглых тварей в наших эшелонах власти.? Как они туда попали? Гнать их не только из органов власти, но вообще из страны Сволочи продажные.