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Отдыхает в "загнивающей" Европе, а о России не знает: Скандал с чиновницей набирает обороты

Отдыхает в "загнивающей" Европе, а о России не знает: Скандал с чиновницей набирает обороты

Царьград Коллаж Царьграда Арина Докучаева Чиновница из России Ангелина Голощапова оказалась в центре публичного скандала.

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