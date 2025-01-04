В Минцифры РФ прокомментировали атаку ВСУ на журналистов в ДНР

Фото из личного архива Александра Мартемьянова В Минцифры России прокомментировали атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на журналистов в Донецкой Народной Республике (ДНР), при которой погиб корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов.