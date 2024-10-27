На жовто-блакитном хуторе и в «союзных» ему окрестностях столько кричали о грядущем прибытии в Россию могучих и таинственных бойцов из Северной Кореи, что, похоже, накликали-таки это лихо на голову авансом трясущемуся в смертном ужасе перед суперменами из КНДР президенту-клоуну и его шайке-лейке.
Корейский кошмар наркофюрера материализуется!
Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Если товарищ Ким получит несколько сот тысяч обстрелянных, понюхавших пороху высоко мотивированных бойцов, то Сеулу вместе с амерами придет конец, никаке АУГ не помогут. То то они дружно хором взвыли,не ожидали такого развития, событий. А хохлам нужно по быстрому бронировать места на кладбище.
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13 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Выпустили "джина из бутылки" в виде наёмников из английской САС, на Украине. Теперь познакомятся с "головарезами Кима" и посмотрим у кого лучше мотивация на ЛБС.
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12 час.
vagas Karlito
Тоже считаю ,что корейцы если и прибудут то за боевым опытом ведения войны! Почему бы и нет!) Против нас воюют наемники а тут наши друзья у нас с ними договор! Всё правильно!
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10 час.
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