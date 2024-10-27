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Корейский кошмар наркофюрера материализуется!

Корейский кошмар наркофюрера материализуется!

  На жовто-блакитном хуторе и в «союзных» ему окрестностях столько кричали о грядущем прибытии в Россию могучих и таинственных бойцов из Северной Кореи, что, похоже, накликали-таки это лихо на голову авансом трясущемуся в смертном ужасе перед суперменами из КНДР президенту-клоуну и его шайке-лейке.

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Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Если товарищ Ким получит несколько сот тысяч обстрелянных, понюхавших пороху высоко мотивированных бойцов, то Сеулу вместе с амерами придет конец, никаке АУГ не помогут. То то они дружно хором взвыли,не ожидали такого развития, событий. А хохлам нужно по быстрому бронировать места на кладбище.
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13 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Выпустили &quot;джина из бутылки&quot; в виде наёмников из английской САС, на Украине. Теперь познакомятся с &quot;головарезами Кима&quot; и посмотрим у кого лучше мотивация на ЛБС.
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12 час.
vagas Karlito
Тоже считаю ,что корейцы  если и прибудут то за боевым опытом ведения войны! Почему бы  и нет!) Против нас  воюют наемники  а тут наши друзья  у нас  с ними договор! Всё правильно!
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10 час.

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