Корейский кошмар наркофюрера материализуется!

VV Vladimir Vlasov Если товарищ Ким получит несколько сот тысяч обстрелянных, понюхавших пороху высоко мотивированных бойцов, то Сеулу вместе с амерами придет конец, никаке АУГ не помогут. То то они дружно хором взвыли,не ожидали такого развития, событий. А хохлам нужно по быстрому бронировать места на кладбище.

ИМ Ильдус Мамлеев Выпустили "джина из бутылки" в виде наёмников из английской САС, на Украине. Теперь познакомятся с "головарезами Кима" и посмотрим у кого лучше мотивация на ЛБС.