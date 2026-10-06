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Царьград

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В Новосибирской области отстрелили 43 медведя после 70 жалоб жителей

В Новосибирской области отстрелили 43 медведя после 70 жалоб жителей

Минприроды Новосибирской области издало 48 приказов на регулирование численности 105 особей бурого медведя после 70 официальных сообщений о появлении хищников за пределами естественной среды обитания.

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