«Величайший камбэк в истории США»: кто поздравил Трампа с победой на президентских выборах

Трамп стал 47-м президентом США. Фото: Official White House / Shealah Craighead4761 прочтение Вчера В США прошли президентские выборы, на которых основными кандидатами были республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.
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