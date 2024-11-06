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Добрый Мир

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«Величайший камбэк в истории США»: кто поздравил Трампа с победой на президентских выборах

«Величайший камбэк в истории США»: кто поздравил Трампа с победой на президентских выборах

Трамп стал 47-м президентом США. Фото: Official White House / Shealah Craighead4761 прочтение Вчера В США прошли президентские выборы, на которых основными кандидатами были республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис.

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