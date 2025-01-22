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Трамп и Европа: почему украинский конфликт выгоден Западу?

Трамп и Европа: почему украинский конфликт выгоден Западу?

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер считает, что Запад намеренно затягивает конфликт на Украине из-за страха ухода США из Европы при возможном президентстве Дональда Трампа.

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