США приостановили удары по Ирану

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Впервые за почти две недели США не нанесли новых авиаударов по Ирану. Пауза в бомбардировках наступила после того, как президент Дональд Трамп 24 июля отдал приказ военным воздержаться от новых ударов — в тот же день, когда в Тегеран прибыла оманская делегация для переговоров о будущем Ормузского пролива.
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