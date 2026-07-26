США приостановили удары по Ирану

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Впервые за почти две недели США не нанесли новых авиаударов по Ирану. Пауза в бомбардировках наступила после того, как президент Дональд Трамп 24 июля отдал приказ военным воздержаться от новых ударов — в тот же день, когда в Тегеран прибыла оманская делегация для переговоров о будущем Ормузского пролива.