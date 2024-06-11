Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Шершов
    клоун!Анатолий Вассерма...
  • Даяна
    БОГ НАКАЗЫВАЕТ!!!!!!!!!!!Медведев видимо н...
  • Хамдан Джабер
    Валерия, есть одна такая притча о молодом человеке, который очень любил деревенскую красавицу, а она всё издевалась н...Генацвали, "зелён...

воен...курвятник

воен...курвятник

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Не понимаю только одного - почему этот военкурвятник упорно продолжают называть военкорами? БОльшая часть этой публики не может быть названа не то, что военными корреспондентами, да просто корреспондентами, ибо задача корреспондента - беспристрастно, безэмоционально, правдиво, после трёхкратного факт-чекинга из разных независимых (достоверных) источников, подавать новости, а не своё мнение о них.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Ни один из тех, кто в соцсетях называет себя военкорами, и близко не приближался к линии огня.  На линии огня бывают специальные военные корреспонденты изданий, которые выполняют служебное задание . В частности, специальные корреспонденты ТК &quot;Красная звезда&quot;,  ТК-Россия &quot;. А те, кто называет себя военкорам, по сути являются блогерами, которые отличаются от прочих &quot;диванных экспертов&quot; только числом подписчиков.
Ответить
4 час.
Александр Симаков
👍👏
Ответить
4 час.
Александр Симаков
Вы статью прочтите внимательно ещй раз.  Хотя бы абзац, начинающийся со слов: &quot;У этих же - сплошные истерики в стиле...&quot;
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх