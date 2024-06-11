ЛЮСИНЭ АВЕТЯН Не понимаю только одного - почему этот военкурвятник упорно продолжают называть военкорами? БОльшая часть этой публики не может быть названа не то, что военными корреспондентами, да просто корреспондентами, ибо задача корреспондента - беспристрастно, безэмоционально, правдиво, после трёхкратного факт-чекинга из разных независимых (достоверных) источников, подавать новости, а не своё мнение о них.
воен...курвятник
Комментарии
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Александр Симаков
Ни один из тех, кто в соцсетях называет себя военкорами, и близко не приближался к линии огня. На линии огня бывают специальные военные корреспонденты изданий, которые выполняют служебное задание . В частности, специальные корреспонденты ТК "Красная звезда", ТК-Россия ". А те, кто называет себя военкорам, по сути являются блогерами, которые отличаются от прочих "диванных экспертов" только числом подписчиков.
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4 час.
Александр Симаков
👍👏
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4 час.
Александр Симаков
Вы статью прочтите внимательно ещй раз. Хотя бы абзац, начинающийся со слов: "У этих же - сплошные истерики в стиле..."
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4 час.
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