воен...курвятник

Александр Симаков

Ни один из тех, кто в соцсетях называет себя военкорами, и близко не приближался к линии огня. На линии огня бывают специальные военные корреспонденты изданий, которые выполняют служебное задание . В частности, специальные корреспонденты ТК "Красная звезда", ТК-Россия ". А те, кто называет себя военкорам, по сути являются блогерами, которые отличаются от прочих "диванных экспертов" только числом подписчиков.