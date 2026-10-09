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На Петербургской бирже цена бензин упала на 0,3%, а дизеля — на 3,2%

На Петербургской бирже цена бензин упала на 0,3%, а дизеля — на 3,2%

По итогам недели цена бензина на Петербургской бирже упала на 0,3%. К тому же дизель стал стоить дешевле на 3,2%.

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