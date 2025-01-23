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НовГУ: поражение правого отдела сердца раньше вызывает сердечную недостаточность

НовГУ: поражение правого отдела сердца раньше вызывает сердечную недостаточность

В Новгородском университете установили, что гипертрофия правого желудочка сердца раньше приводит к развитию сердечной недостаточности, так как поражение правого отдела более серьезно и сильнее влияет на движение крови по сосудам.

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