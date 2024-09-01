Запад в панике от наступления ВС РФ в ДНР, а наши освободили населённый пункт Кирово: Карта специальной военной операции на Украине на 1 сентября 2024 года Юлия СоколоваВойска Российской Федерации успешно освободили населённый пункт Кирово в составе Донецкой Народной Республики, как подтверждает Министерство обороны РФ.