Запад в панике от наступления ВС РФ в ДНР, а наши освободили населённый пункт Кирово: Карта специальной военной операции на Украине на 1 сентября 2024 года Юлия СоколоваВойска Российской Федерации успешно освободили населённый пункт Кирово в составе Донецкой Народной Республики, как подтверждает Министерство обороны РФ.
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