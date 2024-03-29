В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,9

У берегов Греции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Как сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (Euro-Mediterranean Seismological Centre), эпицентр располагался в 36 километрах к западу от города Филиатра на юге страны.
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