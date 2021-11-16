Политика как она есть

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  • HotRS
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Почему люди так боятся коммунизма?

Почему люди так боятся коммунизма?

Много раз я читал комментарии моих читателей, что коммунизм – это зло, наивная сказка, глупая фантазия, обманывающая наивных граждан, дающая им несбыточную надежду.

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Комментарии
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Лада Мира
Капитализм это Рай на небесах ,после смерти. Коммунизм Рай при жизни на Земле.
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2 час.
Лада Мира
Иван Захава
В первые читаю пост, где автор наконец таки пишет о родоначальнике коммунистической идеи - Иисусе Христе, Спасибо Автору!
Давно уже об этом говорится
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2 час.
Сергей Росси
Алексей Булин
Марс и Энгельс говорили, что не возможно построить коммунизм в отдельно взятой стране и были абсолютно правы, т.к. коммунизм предусматривает отмирание государства. Но если не будет государства, значит не будет и Армии, а такого не может быть до тех пор, пока существует капиталистическое окружение. Ленин и Сталин не противоречили Марксу и Энгельсу, т.к. они говорили не о коммунизме, а о социализме, который был построен ещё до Великой Отечественной войны. И если бы не троцкист Хрущёв, который заложил основу реставрации капитализма, то на сегодняшний день вполне могла бы быть создана материально-техническая база коммунизма, а большинство стран Мира шли по социалистическому пути развития. Возможно ли построение коммунистического общества? Теоретически да, а практически... Автор большой оптимист, утверждая, что для воспитания человека коммунистического общества потребуется 100-200 лет. Для воспитания Человека коммунистического общества потребуется может быть 300-500 лет, а стоит ли загадывать так далеко?
Какой Марс)? Зайнулин?
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1 час.

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