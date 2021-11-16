Почему люди так боятся коммунизма?

Сергей Росси

Алексей Булин

Марс и Энгельс говорили, что не возможно построить коммунизм в отдельно взятой стране и были абсолютно правы, т.к. коммунизм предусматривает отмирание государства. Но если не будет государства, значит не будет и Армии, а такого не может быть до тех пор, пока существует капиталистическое окружение. Ленин и Сталин не противоречили Марксу и Энгельсу, т.к. они говорили не о коммунизме, а о социализме, который был построен ещё до Великой Отечественной войны. И если бы не троцкист Хрущёв, который заложил основу реставрации капитализма, то на сегодняшний день вполне могла бы быть создана материально-техническая база коммунизма, а большинство стран Мира шли по социалистическому пути развития. Возможно ли построение коммунистического общества? Теоретически да, а практически... Автор большой оптимист, утверждая, что для воспитания человека коммунистического общества потребуется 100-200 лет. Для воспитания Человека коммунистического общества потребуется может быть 300-500 лет, а стоит ли загадывать так далеко?