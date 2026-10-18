Украине не стоит надеться на смену власти в России и тем более на ее развал. Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер артразведки Евгений Бекренев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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