Украине не стоит надеться на смену власти в России и тем более на ее развал. Об этом в беседе с журналистом Николаем Фельдманом заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер артразведки Евгений Бекренев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».