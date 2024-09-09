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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Цифрлы үсеш министры Татарстан Рәисенә «Халык инспекторы» кушымтасын тәкъдим итте

Kazan Digital Week халыкара форумында Татарстан Республикасы Цифрлы үсеш министрлыгы стенды янында аның башлыгы Айрат Хәйруллин Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнехановка яңартылган «Халык инспекторы» кушымтасын тәкъдим итте.

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