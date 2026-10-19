Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © Fabrizio Bensch/ReutersЕвропа недооценивает некое «влияние» России на местные общества, а многие люди в Германии и ЕС не воспринимают якобы исходящую со стороны Москвы «угрозу» всерьез.
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