Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © Fabrizio Bensch/ReutersЕвропа недооценивает некое «влияние» России на местные общества, а многие люди в Германии и ЕС не воспринимают якобы исходящую со стороны Москвы «угрозу» всерьез.