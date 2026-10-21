Илон Маск в футболке с надписью «DOGE» (расшифровывается как Департамент эффективности правительства США) на Южной лужайке Белого дома, Вашингтон, 2025 год © Jose Luis Magana/APАмериканский миллиардер Илон Маск признался в интервью биографу Уолтеру Айзексону, что нахождение в Белом доме вскружило ему голову, передает РИА Новости.