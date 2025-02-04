Камеры сняли Саркисяна в сопровождении охраны за день до покушения

ТАСС/Валерий Шарифулин В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры, которые были сняты за день до покушения на основателя батальона "АрБат", главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, который погиб в результате происшествия.
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