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РЕН ТВ

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Камеры сняли Саркисяна в сопровождении охраны за день до покушения

Камеры сняли Саркисяна в сопровождении охраны за день до покушения

ТАСС/Валерий Шарифулин В распоряжении РЕН ТВ оказались кадры, которые были сняты за день до покушения на основателя батальона "АрБат", главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна, который погиб в результате происшествия.

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