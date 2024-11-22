Елена Веснина: «Путь длиною в 30 лет пройден. Теннис – лучшая игра на свете, но пришло время двигаться дальше»

«Сочи. Парк Ривьера. 1993 год. Девочка с бантиками, тяжеленной ракеткой «Пантера» стоит у стенки и даже не представляет, что впереди ее ждет длинная теннисная карьера, золотая и серебряная медали Олимпийских игр, кубки турниров «Большого шлема».
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