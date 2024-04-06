Как будто у нее было мало проблем: у Кейт Миддлтон появился новый серьезный повод для переживаний

Принцессе не дают сосредоточить все силы на лечении. Кейт Миддлтон приходится переживать и за себя, и за мать LEGION-MEDIAКак не раз подтверждали инсайдеры, члены семьи Кейт Миддлтон сплотились вокруг принцессы, чтобы обеспечить ей максимальную поддержку еще до того, как стал известен ее диагноз.
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