Телеканалы с отозванными лицензиями пока работать не будут

Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Даниэль Водэ. Он отметил, что телеканалы, у которых отозвали лицензии решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), пока не будут работать, передает rupor.
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