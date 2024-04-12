Объем финансовой помощи США для Украины: сколько было потрачено? Ирэн ОрлонскаяВ свежем сообщении телеканала Fox News отражена информация о том, что Правительство США направило более 113 миллиардов долларов на оказание помощи Украине в ходе конфликта.