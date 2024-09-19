«Ростех» снова стал акционером АвтоВАЗа

Страна и люди

Госкорпорация «Ростех» вновь вошла в капитал АвтоВАЗа, реализовав опцион на право обратного выкупа. Оставшаяся доля в компании принадлежит институту НАМИФото: Александр Манзюк / ТАСС «Ростех» вернул себе пакет акций АвтоВАЗа, реализовав опцион на право обратного выкупа, рассказал в интервью РБК президент АвтоВАЗа Максим Соколов.