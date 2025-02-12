Pinkfish помогает предприятиям создавать ИИ-агентов посредством обработки естественного языка

Чаранья «CK» Каннан, директор по продуктам компании Talkdesk, занимающейся разработкой искусственного интеллекта для обслуживания клиентов, говорит, что предприятия часто говорят о своем желании автоматизировать различные рабочие процессы, но внедрить искусственный интеллект очень сложно.