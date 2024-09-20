Европарламент призвал страны ЕС немедленно снять все ограничения на удары Украины вглубь России западным оружием.
Европарламент и Atlantic Council синхронно призвали западных лидеров плюнуть на «красные линии» Путина
Комментарии
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фарид сабиров
Европизденцы чувствуется дочирикаються , чирик то у них может пора уже отстрелить.
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15 час.
Евгений МакЛауд
заокеанский пидер вместе с гейропейскими решил начать третью мировую. Ну пидоры, что с них взять. Надо просто сделать так, что б они собрались вместе и показать им как взрывается ядерный фугас. Пусть в лондОн съедутся, сразу двух крыс и наглов и пидоров - УПС. и планета вздохнула облегчённо. а если туда ещё и расейскую мразоту чиновную и депутатскую в это время послать, ух хорошо получится.
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14 час.
Иван Петров
Чтобы намекнуть на серьезность, нужно сбивать ВСЕ спутники и Авианаводчики над нашей территорией и вблизи наших границ... жестко и ВСЕ
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12 час.
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