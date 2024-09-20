Европарламент и Atlantic Council синхронно призвали западных лидеров плюнуть на «красные линии» Путина

Евгений МакЛауд

заокеанский пидер вместе с гейропейскими решил начать третью мировую. Ну пидоры, что с них взять. Надо просто сделать так, что б они собрались вместе и показать им как взрывается ядерный фугас. Пусть в лондОн съедутся, сразу двух крыс и наглов и пидоров - УПС. и планета вздохнула облегчённо. а если туда ещё и расейскую мразоту чиновную и депутатскую в это время послать, ух хорошо получится.