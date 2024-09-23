Царьград Узбекистан принял новый закон о нежелательных гражданах. В Сети предположили, как бы он сработал у нас: "Из России можно было бы выдворять тысячами".
"Из России можно было бы выдворять тысячами": Узбекистан принял закон о нежелательных гражданах. Как бы он сработал у нас?
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
Не тысячами, а сотнями тысяч......
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10 час.
Стэйси
...будет принят целый пакет мер, которые позволят лучше контролировать пребывание мигрантов на территории России .. КОГДА !? будет принят. Опять или заболтают или примут с лазейками для мигрантского шакалья. Без точных формулировок . И сейчас есть законы по которым можно давать отпор среднеазиатским и другим дикарям. Но она не работают )))
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9 час.
Алекс Сэм
Выслать всех, абсолютно всех гастарбайтеров, а также лиц недавно получивших гражданство проверить на правильность получения гражданства (ну естественно кроме граждан недавно присоединённых территорий), а потом Саудовский вариант- мигрант приезжает по приглашению местного работодателя ему предоставляется гарантированное жильё и работа и пригласившее лицо несёт солидарную ответственность значит что если гастарбайтер что-то накосячил то в тюрьму идут оба что сам ценный специалист, что человек его пригласивший и за него поручившийся на один и тот же срок. И с*** никаких жён с детьми.
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6 час.
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