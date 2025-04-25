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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЛЧ без экстра-таймов, избиение судьи в фигурке, Варди покидает «Лестер», беда «Черноморца», FIG отказала гимнастке из-за фото с Винер, Сафонову разрешили проводить с дочкой 2 дня в году и другие новости

1. УЕФА готовит грандиозную реформу в Лиге чемпионов: уберут экстра-таймы и будут разводить команды из одной страны до 1/4 финала.

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