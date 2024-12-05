❗️🔊По данным WSJ, команда Трампа на встрече с Ермаком продемонстрировала незначительный интерес к вступлению Украины в НАТО, поддержав при этом текущие поставки оружия.
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❗️🔊По данным WSJ, команда Трампа на встрече с Ермаком продемонстрировала незначительный интерес к вступлению Украины в НАТО, поддержав при этом текущие поставки оружия.