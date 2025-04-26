Реанимируем сад после заморозков: самые эффективные средства

По прогнозам синоптиков, в скором времени Центральная Россия столкнётся с минусовыми температурами.В связи с наступившим похолоданием в ночное время показатели термометров могут упасть до минус пяти градусов.
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