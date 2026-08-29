Из-за рака женщине пришлось пересадить часть ноги на язык

После операции Элейн Сойер было трудно ходить и говорить, и некоторое время на ее языке даже росли волосы.
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