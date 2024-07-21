БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 282 подписчика

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Мигрант пристал к девчушке и назвал её "женой". Русский вмешался и разобрался

Мигрант пристал к девчушке и назвал её "женой". Русский вмешался и разобрался

Краснодар. Вторая половина дня. Жилой сектор. Мигрант преследует, а затем начинает приставать к девочкам-подросткам.

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Комментарии
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petuhova_iv Петухова
У наших граждан нет работы! Гнать мигрантов!!!
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