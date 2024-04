Плюсы GWM Ora Extended Range 2024 года Минусы GWM Ora Extended Range 2024 года Богатое оборудование Управление через сенсорный экран Удивительно просторный для маленькой машины Эргономика не очень хорошая Жесткий, но продуманный контроль за ездой Раздражающие звуковые сигналы системы безопасности Расширенный модельный ряд GWM Ora 2024 года Автолюбители годами жаждали доступных электромобилей, и в течение … The post GWM Ora Extended Range 2024 года: обзор appeared first on Авто Китай сегодня.