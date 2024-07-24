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Украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией

Украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией

«Кладбища переполнены, и это наталкивает людей на идею необходимости завершения боевых действий». Такими словами политологи комментируют крайне показательные результаты последних соцопросов, проведенных на Украине.

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