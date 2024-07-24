Украинцы постепенно смиряются с поражением в конфликте с Россией

«Кладбища переполнены, и это наталкивает людей на идею необходимости завершения боевых действий». Такими словами политологи комментируют крайне показательные результаты последних соцопросов, проведенных на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии