МЧС опровергло фейк об отравленных подарках и угощениях ко Дню Победы

Распространившаяся в интернете информация о том, что в подарочных армейских фляжках на День Победы могут находиться капсулы с ядом, и о том, что гражданам на праздничных мероприятиях будут раздавать отравленную продукцию, является фейком.
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