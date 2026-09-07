«Высокоточные комплексы» разрабатывают вариант энергоагрегата АПН-30 для экстренных служб

Фото: «Высокоточные комплексы» СКБ «Турбина» холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех работает над адаптацией газотурбинной энергоустановки АПН-30 под требования экстренных служб.
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