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Ростех

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«Высокоточные комплексы» разрабатывают вариант энергоагрегата АПН-30 для экстренных служб

«Высокоточные комплексы» разрабатывают вариант энергоагрегата АПН-30 для экстренных служб

Фото: «Высокоточные комплексы» СКБ «Турбина» холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех работает над адаптацией газотурбинной энергоустановки АПН-30 под требования экстренных служб.

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