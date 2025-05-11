Живая Мадонна: 85 лет со дня рождения Жанны Прохоренко

11 мая 1940 года в Полтаве родилась Жаннетта Трофимовна Прохоренко, воспитанница драмкружка легендарного Ленинградского дворца пионеров, ученица Олега Ефремова, выпускница вгиковской мастерской Сергея Герасимова.
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