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Живая Мадонна: 85 лет со дня рождения Жанны Прохоренко

Живая Мадонна: 85 лет со дня рождения Жанны Прохоренко

11 мая 1940 года в Полтаве родилась Жаннетта Трофимовна Прохоренко, воспитанница драмкружка легендарного Ленинградского дворца пионеров, ученица Олега Ефремова, выпускница вгиковской мастерской Сергея Герасимова.

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