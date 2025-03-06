Чёрный день календаря. 6 марта: авиакатастрофа с русскими. 39 человек погибли мгновенно

Трагедия произошла неподалёку от авиабазы Хмеймим в СирииТрагедия, что произошла 6 марта 2018 года неподалёку от авиабазы Хмеймим в Сирии оставила множество вопросов, ответы на которые так и не прозвучали.
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