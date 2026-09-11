В Воронежской области стартует проверка владельцев тракторов

В ходе рейдов инспекторы нанесут профилактические визиты владельцам тракторов, проведут консультации по вопросам регистрации и эксплуатации техники, а при необходимости объявят официальные предостережения о недопустимости нарушений.
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